Pd: Delrio, non vedo scissioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "La vera sfida è restare uniti nella diversità. Io mi batterò per l'unità del partito. Bisogna fare una discussione sui temi, più che sulle persone. Io non mi candido alle primarie, ma non vedo una scissione all'orizzonte".

Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, interviene così, a Circo Massimo su Radio Capital, in merito alla prossima Assemblea del Partito Democratico in programma sabato. Delrio rivolge poi un ringraziamento al segretario reggente, Maurizio Martina, per il lavoro svolto e sottolinea l'importanza per il Pd di "ripartire, rigenerarsi: siamo ancora - ricorda - il secondo partito" italiano.