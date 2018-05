Iran: Juncker, supporto a imprese Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - "Vorrei che stasera" alla cena con i leader Ue a Sofia "ci si metta d'accordo su un approccio comune, unanime, sulle nostre relazioni con gli Stati Uniti, riguardo l'accordo sul nucleare iraniano. Gli strumenti" per mettere al riparo le aziende europee dalle sanzioni statunitensi "ci sono, sono limitati, ma li utilizzeremo in pieno". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in una conferenza col segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, col quale stamani ha discusso dell'accordo sul nucleare.