Governo: Delrio,spero non ce la facciano

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. Siamo anche noi a bordo di quell'autobus: se il guidatore sbanda e cade in un burrone, cadiamo tutti". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, risponde - ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital - sul contratto di programma tra M5s e Lega. Una critica che porta il ministro uscente ad augurarsi che l'esecutivo giallo-verde non veda la luce: "Per il bene del Paese auspico che non ce la facciano. È giusto che possano provarci, ma vorrei che chi governasse avesse del sale in zucca. Per fortuna c'è un altra proposta in campo, quella di un governo istituzionale proposto dal presidente Mattarella. Sarebbe molto più saggio questo secondo scenario", conclude.