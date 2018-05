Avramopoulos, Italia importante per Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - "Non voglio interferire con la politica nazionale, c'è un processo in atto e ben presto speriamo l'Italia abbia un governo che sarà un interlocutore, anche per le questioni migratorie. L'Italia è un grande Paese democratico ed europeo. Noi contiamo sul ruolo, che vada avanti e che può avere su tutte le questioni, in particolare sulla migrazione. E' un ruolo molto importante in Europa". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos.