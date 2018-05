Al via tavolo Ln-M5S,si punta a chiudere

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - È ripreso a Montecitorio il lavoro del tavolo per mettere a punto il contratto di governo tra M5S e Lega. L'obiettivo è quello di chiudere il tavolo tecnico in giornata, come si è augurato arrivando alla Camera il capo della comunicazione M5S Rocco Casalino, che partecipa ai lavori.

Possibile in giornata anche un nuovo incontro tra i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, cui spetterà il compito, tra l'altro, di trovare una sintesi sui nodi più delicati.