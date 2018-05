Vodafone: Colao lascia guida gruppo

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Il ceo di Vodafone Vittorio Colao lascerà dopo dieci anni la guida del colosso delle tlc dal prossimo primo ottobre. Al suo posto sale il direttore finanziario Nick Read. Il gruppo annuncia intanto di aver chiuso l'esercizio fiscale a fine marzo con un utile di 2.788 milioni euro (da -6.079 dell'esercizio precedente). I ricavi scendono del 2,2% a 46.571 milioni. Il dividendo per azione va a 10,23 cent, in crescita del 2%.

La notizia dell'uscita di Colao arriva solo una settimana dopo che il manager di 56 anni ha messo a segno l'acquisizione 'monstre' delle attività via cavo in Germania di Liberty Global plc per 22 miliardi di dollari, in una mossa destinata a ridisegnare il profilo del gigante delle tlc.

"Ora è il momento giusto per iniziare la transizione", dichiara Colao. "Quello che Vodafone sta iniziando a scrivere è un capitolo completamente nuovo, dopo l'India, dopo Liberty, con la grande strada della convergenza. Sarà il momento giusto per iniziare con un nuovo team di manager dedicati".