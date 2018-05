Pd, per stallo rivedere proposta Colle

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio afferma: "Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l'unica seria sul tavolo. Se nasce il governo - aggiunge - la nostra opposizione sarà molto seria".