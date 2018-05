Katainen, Italia rispetterà impegni

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAG - "Ho tutte le ragioni per credere che l'Italia continuerà a rispettare i suoi impegni": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen rispondendo a una domanda sull'Italia. "Aspettiamo di lavorare con un Governo stabile, qualunque esso sia", ha aggiunto.

Katainen ha anche detto rispondendo a una domanda sui piani per i conti pubblici del possibile nuovo Governo Lega-5 stelle: "Le regole del Patto di stabilità si applicano a tutti gli stati membri e non ho segnali che la Commissione concederà eccezioni a chiunque". "Non è solo una cosa che sta a noi, alla fine le decisioni sul Patto le prende il Consiglio e non vedo segnali che in Paesi vogliano cambiare le regole o fare eccezioni per qualcuno", ha aggiunto.