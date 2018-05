Serie A: Juve-Verona anticipata a sabato

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Lega di Serie A ha comunicato le variazioni di anticipi e posticipi della 38/a ed ultima giornata del campionato 2017-'18.

Juventus-Verona si giocherà sabato 19 maggio (ore 15), anziché domenica 20 maggio (ore 18); Genoa-Torino si giocherà domenica 20 maggio (ore 15), anziché sabato 19 maggio (ore 20.45).

La Lega ha inoltre disposto di ridurre a 5' il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo relativamente alle partite di domenica che inizieranno alle 18 per assicurarne l'inizio in contemporanea.