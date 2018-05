Meloni, no a un governo a guida M5s

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Noi non possiamo fare parte di un governo a guida M5S". Lo dice la presidente di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in apertura della Direzione del partito. "Fossi in Salvini un'ultima riflessione la farei su cosa sia meglio fare: se tornare al voto, con una nuova legge elettorale, dove il centrodestra vincerebbe garantendo un governo stabile o scegliere un'avventura dagli esiti incerti", aggiunge.