Gb,muore ex ministra Labour Tessa Jowell

(ANSA) - LONDRA, 13 MAG - E' morta a 70 anni, sopraffatta da un tumore al cervello Tessa Jowell, energica ministra alla cultura nei governi Labour di Tony Blair e Gordon Brown, alla quale i britannici sono riconoscenti anche per essere riuscita a portare a Londra le Olimpiadi del 2012. Jowell era anche ex moglie dell'avvocato David Mills, coinvolto in un processo con Silvio Berlusconi. Si separò da lui nel 2006 per non coinvolgere il governo Labour e il processo a Mills si concluse con la prescrizione. Londinese, era nota come 'politico del popolo' per il suo modo di fare vicino alla gente, malgrado l'educazione 'middle class'. E malgrado sia stata nominata Dama dell'Impero britannico nel 2012 e, 3 anni dopo, baronessa e cooptata alla Camera dei Lord. Qui ha dato battaglia a favore della servizio sanitario pubblico (Nhs) e, da quando le fu diagnosticato il cancro un anno fa, per i servizi di diagnosi e terapia dei tumori. Ultima battaglia, per la quale s'è presentata in pubblico smagrita e con la testa coperta.