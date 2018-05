Bimba vola da terrazza, arrestata madre

(ANSA) - TREVISO, 14 MAG - I carabinieri di Treviso hanno arrestato una donna con l'accusa di tentato omicidio della figlia di 3 anni, caduta ieri dal terrazzo di casa, a un'altezza di 6 metri, procurandosi gravi contusioni. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale, ma non è in pericolo di vita. La madre, che avrebbe problemi di natura psichica, è stata arrestata al termine di accertamenti e interrogatori. Il fatto è accaduto a Mogliano (Treviso) e ci sono volute ore all'Arma per accertare la dinamica dell'incidente. Al momento della caduta in casa c'erano la madre e il padre, che non è indagato, e la piccola che è caduta dal terrazzo finendo, fortunatamente, sull'erba. E' stato un vicino di casa a chiamare i soccorsi. I Carabinieri hanno puntato l'attenzione sulla madre la quale ha avuto un comportamento subito dopo l'accaduto che ha fatto sorgere sospetti. Con il passare delle ore gli inquirenti hanno delineato un quadro ben diverso da quello che si pensava fosse un incidente domestico.