Addio Margot Kidder, Lois Lane Superman

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAG - Margot Kidder, l'attrice che ha interpretato la parte di Lois Lane in quattro film di Superman con Christopher Reeve, è morta in Montana. Lo riporta TMZ.

La Kidder, che aveva 69 anni, aveva continuato a recitare in piccoli ruoli in tv e in teatro fino a quest'anno quando era salita su un palcoscenico di Broadway con un ruolo in "Monologhi della Vagina". Per anni aveva sofferto di disturbi psichiatrici e per un breve periodo era stata senzatetto.