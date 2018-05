Gerusalemme: Netanyahu incontra Kushner

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAG - Primo incontro nel pomeriggio tra il premier Benyamin Netanyahu e l'inviato di Donald Trump Jared Kushner arrivato in Israele insieme alla moglie Ivanka Trump per partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme."Con grande gioia torno a Gerusalemme", ha scritto Ivanka Trump su Instagram. Nella delegazione Usa anche il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin, il vicesegretario di stato John Sullivan e 12 membri del Congresso. Questa sera a Gerusalemme - blindata per l'occasione - il premier Netanyahu ospiterà una cena di gala per la delegazione Usa.