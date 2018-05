Alpini, 400mila penne nere a Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Sono circa 400.000 le persone giunte a Trento per la sfilata della 91/a adunata degli alpini.

Il dato, fornito dalla Provincia, conta 300 bus arrivati in città. La preparazione, mentre la sfilata prosegue, è per il deflusso delle persone dal Trentino, che sta già iniziando.

Rinforzati i bus locali con 50 mezzi in più, per quanto riguarda le corse ferroviarie di rientro, verso le destinazioni di Verona, Bolzano, verso le valli del Noce e verso la Valsugana sono ben 49.000 i posti complessivi offerti lungo le diverse direttrici di rientro. Sono anche iniziati i trasferimenti navetta degli alpini che hanno già sfilato e che vengono trasportati a ritmo continuo dalla rotatoria di via ai Caduti di Nassiriya fino alla zona industriale e Interporto dove sono attestati i bus da noleggio dei vari gruppi pronti per il rientro. Qualche coda si registra su alcune statali e anche sull'autostrada del Brennero.