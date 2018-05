Allegri, con questa squadra è più facile

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono contento che i ragazzi abbiano chiuso il campionato, abbiamo una settimana in più di vacanza.

Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che ha tenuto testa a una grande Juventus. Difficilmente ricapiteranno quattro anni così, faccio i complimenti a tutti quelli che lavorano per la Juve e ai tifosi: i meriti sono però per la maggior parte dei ragazzi.

Con una squadra del genere, con questi uomini e questi giocatori è più facile arrivare all'obiettivo ma vincere non è mai semplice". Queste le prima parola del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri.

"Il più grande merito della squadra è stato quello di aver mantenuto sempre la calma perché nel calcio le cose cambiano in un attimo - ha sottolineato il tecnico -. Bisogna fare un passo alla volta senza farti prendere dall'entusiasmo quando le cose vanno bene e non bisogna smettere di lavorare nei momenti difficili. Bisogna lavorare bene a livello psicologico perché con gli sbalzi d'umore non si vince".