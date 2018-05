Squadre B:Malagò, aggiustamenti in corsa

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Se non si parte non si farà mai, quindi sono favorevole alle seconde squadre, una riforma che da tempo era in cantiere in Federcalcio". Così Giovanni Malagò sull'entrata in vigore delle seconde squadre nella prossima stagione. "Parlo da commissario di Lega di A: fermo restando che - fa sapere all'Ansa - dopo essere partiti già dalla prossima stagione in Lega Pro, c'è sempre la piena volontà e disponibilità a modificare la regolamentazione e le tecnicalità in corso d'opera. E lo dico per l'esperienza di quanto abbiamo realizzato al Coni in questi anni come la riforma dell'antidoping e la nascita di Nado Italia, i cui risultati sono gli occhi di tutti a pochi anni dalla sua istituzione, oppure la riforma della giustizia sportiva che abbiamo modellato in due fasi in base alle esperienze sul campo". "L'importante è partire, poi, se ci si accorge che c'è da fare un aggiustamento, sarà fatto", conclude.