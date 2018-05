Milan: Biglia pronto per l'Atalanta

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Lucas Biglia ha bruciato i tempi ed è pronto a tornare in campo al servizio del Milan nella trasferta di domani a Bergamo, cruciale per la qualificazione all'Europa League, a sole tre settimane dall'infortunio con cui si è procurato una frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari.

Si temeva fosse finita la stagione per il centrocampista argentino, che invece si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni dopo la finale di coppa Italia, e nella seduta tattica di oggi è stato schierato da Rino Gattuso fra i titolari. In vista del Mondiale, il suo ritorno in campo sarà seguito con interesse anche dal ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, che ieri ha inviato a Milanello un medico della nazionale albiceleste per verificare le condizioni fisiche di Biglia.