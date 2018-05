Metro C: Raggi, Roma comincia a correre

(ANSA) - ROMA, 12 MAG -"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano aspettando. Portiamo a compimento parte di una grande opera in una cornice magnifica: una stazione museo. Roma, vetrina d'Italia, comincia a correre verso il futuro e anche l'Italia deve esserne orgogliosa". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi inaugurando l'apertura della stazione San Giovanni della metro C che collegherà la linea con la metro A.

"Io non posso che ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa opera e i sindaci precedenti che l'hanno voluta. Ora il lavoro continua e vorremmo arrivare fino a Farnesina", ha aggiunto Raggi. Mentre per il vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio, "c'è un po' di amarezza, perché un risultato di squadra si festeggia in squadra. Noi il biglietto lo abbiamo pagato: è costato 250 milioni di euro, forse ci meritavamo di salire a bordo".