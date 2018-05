Hamilton "Avevo bisogno di questa pole"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Una bellissima atmosfera, uno splendido pubblico. E' sempre bellissimo correre qui. Sono stati tempi di qualifica molto ravvicinati ma io avevo bisogno di questa pole che mi mancava da un po'": così Lewis Hamilton che domani partirà davanti a tutti nel Gp di Spagna. A fianco a lui ci sarà il compagno di squadra Valtteri Bottas: "Siamo stati molti vicini - riconosce il finlandese, staccato di appena 40 millesimi - però la gara è domani e cercheremo di avere delle buone chance di vittoria".

In seconda fila invece il ferrarista Sebastian Vettel: "Sono stato contento del giro ma il primo tentativo non era stato buono, meglio l'ultimo, ho avuto comunque buone sensazioni ma alla fine ho visto che il mio nome non era in cima. Sapevo che le Mercedes qui erano forti ma aspettiamo domani".