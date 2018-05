Sarri? Anni Napoli gli hanno giovato

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - "Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti, i tifosi mi misero i manifesti chiamandomi cretino. Qui ha fatto bene, mi auguro resti, ma anche a lui questi 3 anni gli sono stati utili per fare un salto di qualità sull'esperienza". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del futuro del tecnico azzurro Maurizio Sarri. "Ho un appuntamento la settimana prossima con lui - ha spiegato De Laurentiis - ora deve preparare la partita fuori casa. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Ma non preoccupatevi, sono sereno".