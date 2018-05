Giro: Chaves, è stato un giorno perfetto

(ANSA) - ETNA (CATANIA), 10 MAG - Non tutti i giorni si vince sull'Etna, è un giorno bellissimo per me. E' stato un giorno perfetto, per me e per la 'mia' squadra. Ringrazio Simon Yates che ha mi ha dato l'opportunità di vincere la tappa, scansandosi. E' stato un gesto meraviglioso, da un compagno che stimo moltissimo". Così Esteban Chaves, dopo avere tagliato il traguardo sull'Etna. "Il Giro è molto lungo, abbiamo ancora 3 mila chilometri, sfruttiamo il possesso della maglia rosa e vediamo giorno per giorno. Chi è il nostro capitano? Chi ha la maglia rosa", conclude il colombiano.