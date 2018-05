Tajani, no appoggio esterno a M5S-Lega

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Non possiamo dare un appoggio esterno a un governo M5S-Lega perché non possiamo accettare esclusioni di principio. Mi auguro si possa arrivare ad avere un governo politico guidato dal centrodestra. Se così non sarà, non si può votare in piena vacanza. E' giusto votare a fine settembre".

Così il presidente del Parlamento UE Antonio Tajani a Radio anch'io. "Abbiamo grande rispetto e fiducia nelle decisioni di Mattarella - aggiunge - vedremo quali saranno le sue mosse. Non si tratta di votare no a un governo neutrale, si tratta di tenere unito il centrodestra".