Record Christie's raccolta Rockefeller

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAG - Con l'obiettivo di un miliardo di dollari entro la fine della settimana, Christie's ha cominciato a disperdere la collezione di David e Peggy Rockefeller. L'asta, il cui totale degli incassi andrà a 12 cause filantropiche scelte personalmente dal banchiere, ha preso il via con risultati incoraggianti: 646 milioni di dollari. Prezzi record per sette artisti tra cui Matisse ("Odalisca sul Divano con Magnolie" pagata oltre 80 milioni di dollari) e Monet per un esemplare della serie "Ninfee in Fiore" dipinte tra 1914 e 1917 a Giverny (84.687.500). Record anche per un Morandi: "Natura morta" del 1940 è stato aggiudicato per 4.332.500 dollari, il doppio della stima. La star era la "Fillette à la corbeille fleurie" di Picasso, appartenuta a Gertrude Stein: il quadro è stato pagato 115 milioni di dollari, diventando la seconda opera di Picasso più cara in assoluto venduta in asta dopo "Les femmes d'Alger (Version 'O')", aggiudicata da Christie's nel 2015 per 179.365.000 di dollari.