Governo: pressing su Cav, Lega non molla

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il pressing su Berlusconi da parte di Salvini sta continuando senza sosta. Il Cavaliere, si apprende, è in continuo contatto da Milano con i suoi più stretti collaboratori, a partire da Gianni Letta. E oggi avrà un nuovo pranzo di famiglia ad Arcore che diventerà un'altra occasione di confronto sul tema.

Sul piatto della trattativa per consentire il via libera da parte di Fi all'Esecutivo M5s-Lega ci sarebbero anche ministri graditi al Cav, nomine pesanti in Rai e nelle principali commissioni parlamentari politiche. In mattinata sono circolate con insistenza voci di un incontro tra Salvini e Di Maio che però non hanno ancora trovato conferme, anche se in alcuni settori di Fi sono state apprezzate le parole del leader M5s che parla per la prima volta di "nessun veto" nei confronti di Berlusconi.

In questo quadro, il Capo dello Stato è intenzionato a conferire l'incarico al premier tecnico in giornata, a meno che ulteriori novità sul fronte politico non lo portino a far slittare la decisione a domani.