Figlio due mamme registrato a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Firmato, dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, l'atto di nascita di un bimbo nato nella città emiliana, nei giorni scorsi, e figlio di una coppia di donne.

L'inserimento nell'anagrafe bolognese ha visto il primo cittadino sottoscrivere, nell'atto, il riconoscimento da parte della madre biologica e della co-genitrice. "Sono sempre stato convinto che allargare i diritti serva per tutti - osserva Merola in una nota - per questo ho firmato questo atto di nascita come stanno facendo altri sindaci in Italia. Proprio perché, come sindaci, ci occupiamo della vita delle persone, ci è più chiara l'urgenza di aumentare i diritti in presenza di un vuoto normativo".

Nelle scorse settimane la registrazione all'anagrafe di figli nati all'interno di coppie omogenitoriali era avvenuto a Torino, dove era stata inserita nel registro una bimba figlia di due mamme e a Gabicce Mare, nel Pesarese, dove erano stati registrati due gemelli figli di due padri.