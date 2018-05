Toti,Fi segua Lega-Fdi,no governo tregua

(ANSA) - GENOVA, 8 MAG - "Anche Forza Italia dovrebbe seguire Lega e FdI verso il no a un Governo di tregua". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio 1. "Credo che si vada in questa direzione, dopodiché non voglio anticipare organismi o riunioni di partito, perché è giusto che in Forza Italia il dibattito si apra, ma non credo che dopo che Salvini ha tenuto in piedi la coalizione sia il caso di spaccarsi alla vigilia delle elezioni. Sarebbe irresponsabile, visto che ormai di elezioni si tratta" ha commentato.