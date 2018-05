Migranti, Ue critica litigio Italia-Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 8 MAG - Quanto accaduto è "deplorevole": così una portavoce della Commissione Ue commenta il braccio di ferro tra autorità italiane e quelle britanniche per il trasbordo dei migranti dalla nave della Ong Proactiva Open Arms a quella di Sos Mediterranee.

"La priorità è prestare aiuto ai migranti", ha detto la portavoce. "E' con questo spirito che rivolgiamo un appello, sia alle autorità italiane che alle britanniche, per una soluzione rapida affinché i migranti siano sbarcati in piena sicurezza e al più presto".