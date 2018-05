Esplosione in casa a Crotone, 2 morti

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Due persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite, tra cui tre bambine una delle quali in modo grave, nell'esplosione di un appartamento avvenuto stasera a Crotone. La deflagrazione - sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia - è avvenuta in una casa popolare nel quartiere Lampanaro. Le vittime sono Rita Murgeri, di 55 anni, e il compagno Saverio Romano, di 43 anni.

Nell'esplosione è rimasta gravemente ustionata la nipote della vittima, una bambina di 4 anni che è stata soccorso e portata nell'ospedale di Bari. Le due altre due sorelline, di 7 e 10 anni, sono state portate nell'ospedale di Crotone e le loro condizioni non sono gravi. Non è grave neanche la madre delle bambine, mentre il padre è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e carabinieri e polizia.