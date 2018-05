Buffon, col Milan non si parte favoriti

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Sin dal lontano 2003 in cui abbiamo giocato quella finale di Manchester ho capito ben presto che col Milan non si parte mai favoriti". Così il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, alla viglia della finale di Coppa Italia che la squadra di Allegri giocherà domani sera all'Olimpico col Milan. "Da quando sono alla Juve abbiamo fatto coi rossoneri quattro finali: due le hanno vinte loro ai rigori, una noi ai supplementari, e un'altra sempre noi ai rigori - ricorda il portiere bianconero in conferenza stampa -. Questo significa che col Milan le partite difficilmente finiscono al 90' perché regna un grande equilibrio. E immagino che domani sarà la stessa cosa".