Armenia: Pashinyan eletto premier

(ANSA) - MOSCA, 8 MAG - Nikol Pashinyan è il nuovo premier dell'Armenia. Il leader della Rivoluzione di Velluto è stato eletto come nuovo capo del governo dal Parlamento in seduta straordinaria. Pashinyan, che ha guidato le grandi proteste in queste settimane che hanno portato il 23 aprile alle dimissioni da capo del governo di Serzh Sargsyan, era l'unico candidato.

Il Partito repubblicano di Serzh Sargsyan, che pure nel parlamento di Yerevan ha la maggioranza, ha annunciato la scorsa settimana di essere pronto a sostenere la candidatura di chiunque abbia l'appoggio di almeno un terzo dei deputati, quindi implicitamente di Pashinyan, e di non presentare un suo candidato, pur di favorire una soluzione alla crisi politica.

Subito prima del voto, Pashinyan ha dichiarato che la partnership militare e la cooperazione strategica con Mosca restano "priorità" per l'Armenia. Si è anche detto pronto a "negoziare" con l'Azerbaigian per trovare "una soluzione pacifica" al conflitto nella regione contesa del Nagorno-Karabakh.