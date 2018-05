Accuse abusi, si dimette procuratore Ny

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAG - Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman, che nelle settimane scorse ha avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che quattro donne sulle colonne del magazine New Yorker lo hanno accusato di abusi sessuali e violenze fisiche.

Schneiderman - democratico e alleato del governatore dello stato Andrew Cuomo - è divenuto negli ultimi mesi anche uno dei principali antagonisti di Donald Trump. Ha ammesso i fatti, ma ha negato con forza di aver agito contro la volontà delle donne, parlando di "attività sessuali consensuali".