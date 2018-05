Viviani "Ho una squadra molto forte"

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Oggi mi sentivo meno stressato rispetto a ieri, abbiamo messo a punto un'ottima strategia con la squadra per arrivare davanti negli ultimi metri. E' stata una tappa lunga, ma ho tenuto bene nel finale, Bennett è partito lungo e ha perso potenza, io l'ho superato e ho vinto". Così Elia Viviani commenta la seconda vittoria in Israele in una tappa del Giro d'Italia. "C'è stata una deviazione clamorosa, ma non è il caso di fare polemiche, visto che alla fine l'ho spuntata - aggiunge -. L'istinto del velocista mi ha detto di andare a tutta, anche se c'era poco spazio e alla fine è andato tutto bene. Nel finale mi sono fatto sfilare un po', perché il vento era forte e sapevo che avrei dovuto fare una volata corta: ho seguito Bennett e ho scelto bene. Sono felice e orgoglioso della squadra". "Il nostro segreto? Abbiamo tanti campioni che si mettono a disposizione l'uno per l'altro", conclude il veronese.