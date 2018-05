Di Maio,premier terzo con Lega senza Cav

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Io faccio un passo indietro, Salvini fa un passo indietro, ma c'è un altro", Silvio Berlusconi, "che deve fare un passo indietro". Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio a '1/2h In Più' su Rai3, annunciando la sua rinuncia al ruolo di premier per un accordo di governo con la Lega. "Se il punto è realizzare cose per gli italiani, fare un programma, e quell'ostacolo è Luigi Di Maio premier come ho detto scegliamo insieme un presidente del Consiglio che non sia io", spiega Di Maio, assicurando di averne parlato a Salvini "un po' di tempo fa" e ricordando che "il dialogo con Salvini non è andato avanti perché c'è il tema del centrodestra".