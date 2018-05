Rossi sconsolato "Non è andata bene"

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Le sensazioni sono le stesse di ieri.

Non sono andato così male al mattino con temperature più fresche, ma nel pomeriggio è diventato più caldo, soffrendo molto con le gomme ed è stato più difficile". E' sconsolato Valentino Rossi dopo la 4/a fila a Jerez: "È un peccato perché abbiamo provato a modificare molto le impostazioni della moto, ma non siamo stati in grado di migliorare - spiega -Devo partire dalla P10 e non è facile, e anche il mio passo non è fantastico.

Dobbiamo sistemare tutti i piccoli dettagli e vedremo". Non diverso l'umore del compagno di squadra Maverick Vinales, 11no tempo: "Qualifiche molto difficili - ammette - la moto scivolava sul retro. Proveremo domani a prendere più punti possibili. Di sicuro mi aspetto di migliorare domani rispetto a oggi. Cercherò di fare una buona partenza e di essere lì dall'inizio e vedremo se funziona. Sarà difficile, ma ci proveremo".