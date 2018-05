Papa:Sandri,se potesse andrebbe in Siria

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 5 MAG - Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, non ha "dubbi": se ci fossero le condizioni, il Papa andrebbe subito nelle terre sconvolte dalla guerra, in Siria e in Medio Oriente. Il porporato argentino lo afferma in un'intervista a Vatican News. "Io non ho dubbi! - dichiara - Non dubito che il Papa andrebbe. Soltanto che lui non ha paura per sé stesso: ha paura per tutti quelli che sarebbero riuniti in quelle circostanze, tutti quelli che potrebbero essere a lui vicini!".

"E in questo senso, sicuramente - aggiunge Sandri -, non ha ancora potuto fare questo passo, di andare in Siria o in altri Paesi del Medio Oriente, come in Iraq. In Egitto è andato ed è andato tutto bene! Bisogna vedere se le condizioni di sicurezza permettono che lui possa farlo... perché andare a fare delle cerimonie separato dalla gente, è certamente una cosa che avrebbe una certa 'teatralità', ma che non avrebbe questo frutto di portare gioia e speranza al popolo concreto".