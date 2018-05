Toninelli, no a Mattarella e voto subito

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Questi governi tecnici, di tregua, di transizione, del presidente sono fatti per tirare a campare, preferisco andare a votare". Così a "Radio Anch'Io" il capogruppo al Senato del M5S Danilo Toninelli. "Se è un governo tanto per fare e tirare a campare con dentro Renzi e Berlusconi non so cosa direbbero i cittadini fuori. Non permetteremo di continuare a distruggere il Paese". No a Mattarella e voto subito? chiede Giorgio Zanchini. "Esatto", risponde Toninelli.