Di Maio, appello a cittadini se esclusi

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Escludere il M5s dal governo "significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto può chiamare in causa i cittadini in altri modi..." ipotizzando che possano scendere in piazza. Lo ha detto il leader M5s Luigi Di Maio arrivando alla Camera dei deputati.