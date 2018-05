Calcio: Neymar è tornato a Parigi

(ANSA-AP) - PARIGI, 4 MAG - Neymar è tornato in Francia per continuare il suo riabilitazione dopo la frattura del quinto metatarso del piede destro rimediata il 25 febbraio contro l'Olympique Marsiglia. L'asso brasiliano è atterrato all' aeroporto di Le Bourget verso mezzogiorno, poi è salito su un furgone per andare nella sua casa alla periferia di Parigi.

L'attaccante del Paris Saint-Germain, che ha smesso le stampelle, intensificherà adesso i carichi di lavoro per essere pronto per la Coppa del Mondo di Russia che vedrà l'esordio del Brasile il 17 giugno contro la Svizzera.