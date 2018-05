Messner, chiudere passi dolomitici

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAG - Chiudere i passi dolomitici dalle 10 alle 16, restituendo così le montagne agli escursionisti e ciclisti: lo propone Reinhold Messner per fermare "l'aggressività del turismo".

"Le montagne - dice il Re degli ottomila all'agenzia tedesca Dpa - richiedono silenzio, rallentamento e un paesaggio incontaminato". Per questo è necessario "canalizzare" il turismo. "Non è ammissibile che in montagna ci sia la stessa aggressività, lo stesso rumore, lo stesso inquinamento atmosferico dei centri urbani", afferma Messner. "La gente viene da noi dalle città e trova tutto questo, solo ancora peggio. E' una follia", ribadisce.

Secondo Messner, le Dolomiti necessitano di una "logistica", con una sorta di 'turnazione' della chiusura dei passi e una migliore distribuzione del turismo. "Dove ci sono già impianti di risalita, non si può tornare indietro, mentre nuovi progetti vanno valutati con grande cautela", è convinto, mentre bandire le mountainbike è sbagliato, conclude l'altoatesino.