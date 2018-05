L'Academy espelle Cosby e Polanski

(ANSA) - NEW YORK, 3 MAG - Bill Cosby e Roman Polanski sono fuori dal board dell'Academy. Lo ha comunicato la stessa organizzazione, che tra le altre cose si occupa della cerimonia degli Oscar. In un breve comunicato, l'Academy ha specificato che l'attore e il regista non sono eticamente idonei a far parte dell'organizzazione. "Il board - si legge - continua ad incoraggiare standard etici che sostengono i valori dell'Academy che sono di rispetto della dignità umana".

Cosby è fresco di condanna per violenze sessuali, mentre Polanski è attualmente sotto inchiesta da parte della polizia svizzera per un ulteriore stupro, compiuto nel 1972 nella città elvetica di Gstaad ai danni di una ragazza che all'epoca aveva 15 anni.