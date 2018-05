Conultazioni, inizia M5S poi c.destra

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Il nuovo giro di consultazioni inizierà lunedì 7 maggio alle 10 con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Seguirà quella del centrodestra che si presenterà al Colle in un'unica delegazione. Poi di seguito le delegazioni degli altri partiti. Chiusura in serata con i presidenti di Camera e Senato. Ecco, nel dettaglio, il calendario: - 10.00 "Movimento 5 Stelle".

- 11.00 "Fratelli d'Italia", "Forza Italia", "Lega".

- 12.00 "Partito Democratico".

- 16.00 "Liberi e Uguali". - 16.20 Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, Partito SVP (Sudtiroler Volkspartei) e (UV - Union Valdotain).

- 16.40 Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

- 17.00 Gruppo Misto della Camera.

- 17.30 Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati.

- 18.00 Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato.