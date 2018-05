Giro: Aru "Froome e Dumoulin i favoriti"

(ANSA) - GERUSALEMME, 2 MAG - Due podi e una maglia rosa indossata: Fabio Aru si ripresenta, dopo due anni di 'buco', al Giro d'Italia con l'obiettivo di migliorarsi che, in altre parole, vuole dire vincere. Del resto, lo ha detto pochi giorni fa: "Giro e Mondiale? Li voglio entrambi". Oggi, in conferenza stampa a Gerusalemme, aggiunge: "Certo, la voglia di tornare in questa competizione era tanta, dopo quanto accaduto l'anno scorso (un infortunio lo privò della grande partenza nella sua terra, la Sardegna, ndr). Adesso è il momento di guardare avanti - le parole del capitano della Uae Emitares - di andare oltre, anche se la concorrenza sarà molto agguerrita". A cominciare da Froome. "Al Tour of the Alps non era allo stesso livello di altri uomini forti in salita e nelle corse a tappe, come Pinot o Lopez. Però, secondo me, sia lui che Dumoulin sono i favoriti per la vittoria a Roma".