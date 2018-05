Emissioni auto, California contro Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAG - Una coalizione di 18 Stati guidati dalla California, oltre al District of Columbia, ha fatto causa all'amministrazione Trump contro l'allentamento dei vincoli sulle emissioni di auto e camion da parte dell'Agenzia per la tutela ambientale (Epa). Una mossa che minaccia di dividere il mercato Usa dell'auto. La California ha minacciato una causa a parte contro Epa se cancellerà l'esenzione garantita dall'amministrazione Obama che consente allo Stato di fissare le proprie norme sulle emissioni di gas serra.

I promotori della causa, presentata alla corte di appello del District of Columbia, sostengono che gli sforzi dell'Epa per indebolire le norme sulle emissioni delle auto siano collegati e accusano l'agenzia di non seguire le sue regole e di violare il Clean Air act, come riferisce il New York Times.