Di Maio, Lega nega voto per suoi guai

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - "Non resta che tornare subito al voto.

Noi non abbiamo alcun problema nel farlo perché ci sostengono i cittadini con le piccole donazioni. Altri invece si oppongono perché, tra prestiti e fideiussioni, magari hanno qualche problemino con i soldi. Ma l'Italia non può rimanere bloccata per i guai finanziari di un partito. Al voto". Così Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle.