Cna, ponte record, 9,5 mln di turisti

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Per il turismo è stato il ponte dei record: 9,5 milioni di presenze in Italia nel periodo 25 aprile-1 maggio, 1,6 milioni di arrivi, 2,7 miliardi il giro d'affari, con un aumento del 9,5% per il movimento economico e del 13,5% per i pernottamenti nelle strutture ricettive rispetto al 2017. Un mini-boom favorito dal tempo mite per quasi tutto il periodo e trainato dalle località marittime e da borghi e città d'arte, che lascia ben sperare per la prossima estate.

E' il consuntivo tracciato dalla Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, in un'indagine condotta dal Centro studi in collaborazione con Cna Turismo e Commercio su un campione di imprese associate distribuite in tutta Italia. I risultati migliorano le previsioni della vigilia, che avevano stimato in 9 milioni di pernottamenti con 1,5 milioni di turisti e in 2,5 miliardi di euro di movimento economico. La crescita a consuntivo, quindi, è stata di 500 mila pernottamenti, 100 mila turisti e 200 milioni.