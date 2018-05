Scossa di 3.6 in provincia di Pisa

(ANSA) - CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PISA), 1 MAG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, anche in provincia di Siena.

Secondo le prime informazioni, al momento, non sono comunque arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco.