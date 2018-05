Muore dopo mal di schiena, autopsia

(ANSA) - PARMA, 1 MAG - Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di una donna marocchina di 45 anni, casalinga, morta a Busseto, nel Parmense, dopo cinque giorni in cui soffriva di forti dolori alla schiena. Lo riporta la Gazzetta di Parma. "Ho paura di morire", avrebbe detto la donna al marito prima di essere trasportata in ambulanza all'ospedale di Fidenza, dove è arrivata ieri mattina già morta: inutili i tentativi di rianimarla. Aveva dolore dal 25 aprile e nei giorni scorsi sarebbe già stata visitata nello stesso ospedale, dove le era stata prescritta, riporta il quotidiano, una terapia per alleviare il dolore e diagnosticata una lombosciatalgia.

I carabinieri di Busseto hanno avviato indagini e per stabilire le cause della morte sarà disposta l'autopsia. Al momento non ci sarebbero indagati.