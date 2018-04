Turista muore a Ischia,polemica soccorsi

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 30 APR - E' polemica ad Ischia (Napoli) per la morte di una turista tedesca - della quale non è al momento nota l'età - il cui decesso, secondo quanto denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto "in attesa dell'ambulanza che è rimasta bloccata dalla transenna che delimita l'area pedonale". Per il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, nel cui territorio la zona di Sant'Angelo dove si trova l'albergo nel quale soggiornava la turista, "l'intervento da parte degli operatori del 118 è stato tempestivo e non dilatato nel tempo". Borrelli aggiunge che "è assurdo che l'equipaggio dell'ambulanza in servizio sull'isola non abbia la chiave per accedere all'isola pedonale".

Circostanza che il primo cittadino respinge. "All'ingresso di Sant'Angelo, dagli anni '80, non c'è alcuna transenna ma un paletto con lucchetto le cui chiavi sono state fornite alle forze di polizia ed ai mezzi di soccorso".