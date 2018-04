Netanyahu,info su Iran condivise con Usa

(ANSA) - TEL AVIV, 30 APR - "Sono sicuro che Donald Trump farà la cosa giusta" quando deciderà se gli Usa dovranno o meno restare nell'accordo sul nucleare dell'Iran. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella suo messaggio alla nazione. "la cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo". Il premier ha poi detto che gli Usa, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito "l'autenticità dell'archivio segreto ottenuto da Israele".